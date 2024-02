En skolebuschauffør blev mandag hevet i Retten i Næstved tiltalt for at have krænket en ung, funktionshæmmet kvinde.

Og her blev han frifundet.

»Grundet en utilstrækkelig forklaring fra forurettedes side og det faktum, at flere chauffører kørte samme rute, var man fra rettens side i tvivl, om det var ham,« siger forsvarsadvokat Lars Urup.

Den 61-årige nægtede sig i retten skyldig.

Manden var tiltalt for at have krænket den 19-årige kvinde ved at have rørt hende på lårene, maven, brysterne og i skridtet. Både indenunder og udenpå tøjet.

Krænkelserne skulle være blevet begået i en skolebus på en strækning, der tager cirka 23 minutter at køre.

Det var kvindens far, der i første omgang slog alarm og anmeldte den 61-årige mand til politiet, hvor anklagemyndigheden senere tiltalte ham for at have udnyttet den unge kvindes værgeløse stilling et ukendt antal gange i en periode forud for juni 2023.

I retten blev en video med den unge kvindes forklaring afspillet, da hun grundet sin funktionsnedsættelse ikke selv mødte fysisk op i retten for at afgive forklaring.

Og den forklaring fandt retten faktisk troværdig, forklarer anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi Sofie Salminen. Men retten fandt det altså ikke entydigt bevist, at det var den 61-årige mand, der skulle have stået bag krænkelserne.

B.T. har tidligere kontaktet skolen, hvorpå den unge kvinde gik.

Herfra lød det, at der var tale om en personalesag, og af samme årsag kan man ikke udtale sig. Det vides derfor ikke, om anklagerne har fået konsekvenser for mandens ansættelse.

