To grupper af børn mødtes forrige mandag til et stort masseslagsmål i midten af den nordjyske by Skørping.

Børnene - der er elever på henholdsvis Kilden og Skørping Skole - havde arrangeret slagsmålet på forhånd.

Det skriver TV 2 Nord.

I alt skulle omkring 15 elever fra de to skolers 7. til 9. klasser have deltaget.

»Det her er startet som noget, der minder lidt om en duel i en gammel cowboyfilm, men eleverne er gået langt over grænsen i det her tilfælde,« siger skoleleder Søren Jørgensen fra Skolen Kilden til TV 2 Nord.

Masseslagsmålet blev filmet af andre børn, der var til stede for at overvære det, hvorefter videoklip blev delt på sociale medier.

De to skoler fik kendskab til sagen tirsdag i sidste uge, og man valgte at anmelde det til politiet.

Til TV 2 Nord bekræfter Nordjyllands Politi, at man er i gang med at klarlægge hændelsesforløbet, men at man ikke vil udtale sig yderligere for nuværende.