Børnehuset Solstrålen og Gislev Friskole på Fyn holder midlertidigt lukket efter at et børnehavebarn er omkommet af en bakterieinfektion.

Barnet døde efter en infektion med en sjælden E coli-bakterie, som kan give nyresvigt.

»Det er klart, at når der er en smitsom bakterie hos et barn, der har sin gang hos os, træffer vi de foranstaltninger, vi finder rigtigst. Vi valgte at lukke både børnehuset og skolen onsdag for at danne os et overblik over situationen,« siger skoleleder Maja Kvist til fyens.dk.

Barnet døde på sygehuset af akut nyresvigt.

Et rengøringsfirma er i gang med at desinficere skolen og børnehaven, som også torsdag holder lukket.

Umiddelbart tyder det ikke på, at andre børn eller voksne er blevet ramt af den livsfarlige bakterie.

Skolen har også kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opdateres...