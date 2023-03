Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

21 skoleelever skulle for halvandet år siden lære at stå på paddleboards. Men det, der skulle have været et hyggeligt arrangement, tog en uheldig drejning, da eleverne kom i problemer.

Vejret slog nemlig om, hvorfor flere elever kom i havsnød.

Ingen kom til skade i forbindelse med hændelsen.

Men i dag, torsdag, er skolen, Skipper Clement Skole i Aalborg, blev idømt en bøde på 45.000 for at bringe elever i fare, oplyser Ingrid Munch Hansen, anklager ved den nordjyske anklagemyndighed, til B.T.

Men det forstår Peter Würtz, skoleleder ved Skipper Clement Skole, ingenting af. Over for TV2 Nord forklarer han, at skolen, der dengang var på lejrtur, havde booket en instruktør, der stod for arrangementet på vandet.

Det viste sig dog, at instruktøren ikke havde certificering eller risikostyring. Derfor var skolen ansvarlig for sikkerheden. Det chokerer dog Peter Würtz.

»Det er rystende, at man kan have et firma slået op på en hjemmeside med video og billeder, der viser, de er rutinerede i aktiviteterne. De kommer med en professionel bil med trailer og udstyr, der skinner langt væk af, at det her har de prøvet før,« siger han til TV 2 Nord.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Peter Würtz. Men han anerkender til dels over for TV2 Nord, at de kunne have tjekket bedre op på det.

Omvendt ville det så også betyde, at han hver morgen »skulle spørge, om buschaufføreren har kørekort eller om klatreinstruktører har materialegodkendelser«, hvilket, han frygter, kan ende i en glidebane om mistillid,.

Skipper Clement Skole har udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til at anke.

Ingrid Munch Hansen oplyser til B.T., at Søfartstyrelsen i den konkrete sag har vurderet, at det var skolen, som var reddere.

Og eftersom det er reddere, som står for sikkerheden, har retten lagt det til grund, at skolen er ansvarlig.