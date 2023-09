Elever på skolen Artium i Brande er i en periode blevet kontaktet af udefrakommende, der truer dem til at begå svindel mod ældre mennesker.

Det er endnu uklart, hvem bagmændene er, skriver Herning Folkeblad, der har været i kontakt med Børne- og familiechef i Ikast-Brande Kommune, Anton Rasmussen.

»Vi kan ikke bekræfte, at det her har relationer til bandemiljøet, men vi kan heller ikke udelukke det. De unge mennesker, som lige nu står i det her, er meget lidt åbenmundede. Det indikerer, at de modtager trusler af voldsom karakter. Der hersker en frygt, som vi ikke tidligere har oplevet.«

Angiveligt er der tale om kreditkortsvindel, som de unge ifølge Herning Folkeblad bliver forsøgt presset til at udføre under trusler om dummebøder og andre »alvorlige konsekvenser«, hvis de siger fra.

Situationen har skabt »krisetilstand« på Artium-skolen og i byen, skriver mediet.

Kommunen sætter nu gang i tiltag, der skal sikre informationer om svindel, hashhandel og trusler til SSP-afdelingen.