Gug Skole holder åbent for forældre og lærere i løbet af weekenden efter den traktorulykke, der fredag kostede en 10-årig pige livet.

Det fortæller konstitueret skoledirektør i Aalborg Kommune Jakob Ryttersgaard til Ritzau.

»I weekenden holder vi skolen åben, hvor ledelse og psykologer er til stede på skolen fra 9 til 16.«

»Så har forældre, børn og medarbejdere mulighed for at komme herned, hvis de enten har behov for at snakke med en psykolog eller at komme i dialog med skolen på anden vis.«

Den 10-årige pige befandt sig i et buskads nær skolen, da hun blev påkørt af traktoren. Traktoren, der havde påmonteret buskrydder, var i færd med at foretage et stykke arbejde på skolens område.

»De nærmere omstændigheder er vi lige nu ved at efterforske. Derfor er det begrænset, hvad vi kan udtale os om på nuværende tidspunkt. Vores arbejde er lige nu at få undersøgt, hvordan ulykken er sket,« lød det tidligere fra vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Opdateres...