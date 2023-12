Mandag flager skole på halv for en elev, som er afgået ved døden i forbindelse med knivstikkeri.

Ryomgaard Realskole flager mandag på halv for offeret for et knivdrab i Grenaa søndag aften.

Det skriver skolen på sin Facebookside.

- Det er meningsløst. Det er slet ikke til at forstå, skriver skolen.

Den 15-årige dreng, som afgik ved døden søndag aften, var elev på skolen i 9. klasse.

Skoleleder Henrik Lisbjerg sagde mandag morgen til TV 2 Østjylland:

- Der er meget stille på skolen, og det er meget tragisk og uvirkeligt. Det er uforståeligt, og alle er meget berørte af det.

Skolen skriver på Facebook, at eleverne i 9. klasse fra morgenstunden blev modtaget af deres lærere og en ekstern rådgiver, som skal hjælpe dem igennem dagen.

Der er også blevet tændt lys og lagt blomster ved elevens plads. Senere på ugen vil der også være en mindehøjtidelighed, lyder det videre.

Den 15-årige dreng døde søndag aften, efter at han blev stukket med kniv i Grenaa.

Politiet fik anmeldelsen klokken 17.47 søndag.

En jævnaldrende dreng er blevet anholdt og sigtet for drabet. Han var mandag i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Her valgte en dommer at varetægtsfængsle drengen i surrogat i tre uger på en mistanke om grov vold.

Østjyllands Politi oplyste tidligere mandag, at det mener, at de to drenge kendte hinanden.

Der er intet, der tyder på, at der er en forbindelse til bandemiljøet, lød det videre i en pressemeddelelse.

/ritzau/