Seden Skole er blevet evakueret fredag eftermiddag, efter at der er blevet indtelefoneret en trussel mod skolen.

Det skriver fyens.dk.

Skoleleder Marianne Bernstoff Justesen fortæller til mediet, at brandalarmen blev aktiveret på skolen for at få eleverne evakueret.

'Skynd jer at forlade skolen,' lød det fra en ukendt person, der ringede til skolen.

Politiet er nu massivt til stede på skolen.