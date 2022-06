Lyt til artiklen

Eleverne på Højene Skole i Hjørring fik tirsdag morgen afbrudt undervisningen.

Omkring klokken 9 lød skolens brandalarm, da der var gået ild i en skraldespand på et af skolens toiletter.

»Det er uvist, hvorfor der går ild i skraldespanden,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

Branden nåede ikke at udvikle sig og blev hurtigt slukket.

Alligevel måtte alle skolens elever evakuere,s fortæller skoleleder Michael Harritslev til TV2 Nord, som samtidig påpeger, at nogen har startet branden.

»Der er desværre tale om en påsat brand i en affaldsspand på et af skolens toiletter. Vi ser meget alvorligt på sagen,« siger han.

Efter evakueringen er skolens elever vendt tilbage til undervisningen i deres respektive klasser.

Men selvom episoden ser ud til at være overstået for eleverne, så har politiet stadig arbejde at foretage sig.

»Vi skal have lavet noget rapportmateriale og så må vi se, om det fører frem til, om der er nogen, der står bag det her,« siger Karsten Højrup.