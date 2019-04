Højvangskolen i Aarhus Kommune har oplyst forældre om, at to elever er omkommet i angreb i Sri Lanka.

Højvangskolen vest for Aarhus briefer tirsdag morgen ansatte, forældre og elever. Det sker, efter at to af skolens elever er omkommet i et angreb i Sri Lanka søndag.

Det oplyser Henrik Vinther Olesen, kommunikationschef i Børn og Unge i Aarhus Kommune.

- Vi sørger for, at alle børn og også deres forældre har nogle at tale med, som kan sætte det, der er sket, i det rigtige perspektiv. Det gør man i de klasser, hvor børnene går.

- Så sørger vi for, at de medarbejdere, der er på skolen, har adgang til vejledning og rådgivning af folk, der har forstand på det. Det er blandt andet fra kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, siger han.

Søndag fandt en række bombeeksplosioner sted i Sri Lanka, og tre danske søskende var blandt de omkomne. To af børnene var elever på Højvangskolen i Stavtrup vest for Aarhus.

Mandag formiddag blev skolens ansatte informeret, og klokken 14 gik en besked ud til forældrene på skolen.

Da det har været påskeferie, er tirsdag første dag efter ferien. Som udgangspunkt bliver der tale om en almindelig skoledag, hvor en stor del af tiden dog vil gå med at have fokus på, hvad der er sket.

Skolelederen på Højsvangskolen har ikke ønsket at udtale sig om sagen til Ritzau.

/ritzau/