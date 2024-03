»Det er med stor sorg, at vi desværre må fortælle, at en af vores elever er afgået ved døden.«

Sådan lyder de indledende ord fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, efter at en af skolens elever natten til lørdag mistede livet under en udvekslingstur til Spanien.

Ordene fremgår af en meddelelse, som den 18-åriges skole har lagt ud på sin hjemmeside.

»Der er tale om en tragisk ulykke, som er sket under en udvekslingstur til Spanien,« fremgår det videre af beskeden.

Skolen skriver at gymnasiet åbner øndag, hvor der vil være et kriseberedskab til at tage imod eleverne.

