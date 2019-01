En mystisk hvid varevogn har fået en skoleleder i Aarhus til at advare forældre og elever om, at den kan tilhøre en børnelokker, der har huseret i området de seneste måneder.

Gennem et lille års tid er flere skolebørn i det nordlige og nordvestlige Aahus blevet antastet af en ukendt mand, som har forsøgt at lokke dem ind i hans varevogn.

Det skriver Stiften.dk.

Så sent som 15. januar i år, blev en ni-årig pige og hendes jævnaldrende veninde kontaktet af en mand i en hvid kassevogn på Katrinebjergskolen.

Børnene har efterfølgende givet et enslydende signalement af manden, og hans fremgangsmåde er hver gang den samme.

Derfor kan Østjyllands Politi heller ikke udelukke, at der er tale om den samme person.

Mandag holdt der pludselig en varevogn, der svarer til signalementet af mandens bil, på Strandskolens parkeringsplads, og det fik skoleleder Jesper Kousholt til at advarer forældre og elever.

'Der er elever på skolen, der oplever at have set hvid varebil/varevogn, der i disse dage omtales i pressen og sættes i forbindelse med en sag om børnelokkeri. Hvis dette opleves, bedes I, forældre tage kontakt til Østjyllands Politi omgående,' skriver han.

Over for Århus Stiftstidende forklarer han, at eleverne er meget påvirkede af historierne om børnelokkeren og det faktum, at hans bil måske har været lige uden for skolen.

»Det var noget, der fyldte meget hos pigerne, og de mener at vide, at det var den bil, som politiet har advaret om,« siger han til avisen.

Strandskolens p-plads ligger ugenert, og man kan sagtens holde der uden at blive set fra vejen.

Skolelederen forklarer, at han valgte at kontakte forældrene, fordi der har været en række hændelse i den nordlige del af Aarhus på det seneste.