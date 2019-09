Flere unge skoledrenge er blevet lokket til at sende intime optagelser af sig selv til en fremmed mand, som har taget kontakt til dem gennem det populære computerspil Counter-Strike.

Som modydelse købte den digitale børnelokker ting til drengene i spillet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Derfor advarer Lyshøjskolen i Kolding - hvor drengene går til daglig - nu både forældre og elever om det. Også selvom den krænkende adfærd er sket i elevernes fritid, mens de har spillet CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive, red.).

I spillet købte manden ting til drengene, og bagefter forlangte han betaling i form af optagelser, som drengene skulle lave af dem selv. Til at begynde med kunne optagelserne være af en dreng, der hoppede på ét ben.

Men derfra eskalerede det, skriver JydskeVestkysten.

Til sidst begyndte manden at kræve intime optagelser af drengene - og flere af drengene sendte dem.

Til JydskeVestkysten forklarer skolens afdelingsleder, Lisbeth Askjær-Hansen, at man ikke ønsker at forklare, hvilket klassetrin drengene går på på skolen - men skolen har sendt en advarsel ud til alle forældre med elever i 5. til 9. klasse.

»Det her er en reminder om, at vi alle er opmærksomme omkring, hvad vores børn laver, for det er en verden, de ikke altid kan finde ud af, hvordan man agerer i,« siger hun til lokalmediet.