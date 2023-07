En mand bevæbnet med en Uzi-maskinpistol skabte mandag panik i Porto Banus på den spanske solkyst. Med omtalte våben affyrede manden flere skud, skriver flere medier, blandt andet Sur.

Det var ved 18-tiden, hvor manden, der var iklædt en rød Adidas fodboldtrøje og kasket, ifølge mediet trængte ind i en restaurant, der ligger tæt ved indkøbscentret Christamar. Her affyrede han flere skud.

Gerningsstedet ligger et eller to minutters gang fra byens havn, der frekventeres af det internationale jetset.

En video viser, hvordan at manden også affyrede mindst et skud på åben gade. På videoen ses yderligere, hvordan flere folk, der tilfældigt opholdt sig tæt ved, løber skrigende væk.

Bagefter flygtede gerningsmanden fra stedet i bil.

Få minutter senere modtog myndighederne et alarmopkald om, at der var udbrudt brand i en skov ved Marbella, er ligger nogle kilometer nord for Porto Banuz.

Godt halvanden time senere var branden under kontrol i en sådan grad, at men kunne undersøge en mulig brandårsag.

I skoven fandt brandvæsnet en udbrændt BMW, og bilen mistænkes for at være anvendt til flugten efter skyderiet. Her har gerningsmændene stukket ild i bilen for at slette eventuelle spor, og branden har så spredt sig til den knastørre skov.

Ingen blev ramt ved skyderiet, og politiet oplyser til de spanske medier, at ingen foreløbigt et anholdt i sagen.

