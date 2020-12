En gruppe unge valgte torsdag aften at forsamles på Nærumvænge Torv i Nærum, hvor de affyrede fyrværkeri mod forbipasserende. Både biler og fodgængere.

»Det er jo alvorligt at skyde fyrværkeri efter andre. Man kan jo ikke styre, hvad der sker, og i værste fald kan det have ret alvorlige konsekvenser. Så det er noget, vi ser meget alvorligt på,« fortæller vagtchefen hos Nordsjællands Politi, Jakob Tofte.

Politiet fik anmeldelsen om sagen omkring klokken 21:59 og tog derfor straks hen til torvet.

»Vi kom talstærkt dertil, og gruppen gik tilbage i hullerne, om man så må sige. Men de dukkede op igen, da vi forsvandt derfra,« siger han og fortsætter:

»Så vi lagde lidt tyngde dernede, for vi tager det ret seriøst, det her med fyrværkeri. Så vi lagde en ret massiv tyngde dernede, primært for at give noget tryghed tilbage til borgerne i området.«

Politiet fik på et tidspunkt fat i en gruppering, men ingen er blevet sigtet:

»Vi har undersøgt det, og vi har registreret, hvem vi har talt med, men vi har ikke på nuværende tidspunkt haft nok til at sigte nogen,« forklarer Jakob Tofte.

Ifølge vagtchefen kom ingen til skade. Men:

»Der kom nogle anmeldelser om, at der muligvis var en kvinde, der var blevet ramt. Men hende har vi ikke været i kontakt med. Hun har i hvert fald ikke henvendt sig til os, hvis hun er kommet til skade eller er blevet ramt, så vi vil selvfølgelig gerne opfordre hende til at tage kontakt til os, hvis det skulle være sket. Vi vil jo gerne snakke med hende,« siger han.

Efter politiet ved 22-tiden fik anmeldelsen, var man i området frem til klokken 01-02-tiden natten til fredag for at sikre, at der var ro på i området:

»Det (fyrværkeri, red.) er noget, vi kommer til at have fokus på, for vi accepterer ikke den slags,« forklarer Jakob Tofte.

På Twitter skriver Nordsjællands Politi også, at det er strafbart at affyre fyrværkeri før den 27. december. Desuden er det også strafbart – og farligt – at skyde fyrværkeri af efter andre.