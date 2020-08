»Min klient nægter sig skyldig i forsøg på manddrab.«

Sådan lød det mandag formiddag i Københavns Byret fra forsvareren for en 18-årig mand.

Teenageren skød ifølge politiets tiltale en kun 13-årig dreng i brystet med en pistol på Nørrebro i København.

Skudepisoden fandt sted 5. september sidste år på den tiltaltes værelse på døgninstitutionen »Den Flyvende Hollænder« i Fensmarksgade 65, hvor også den 13-årige boede.

Institutionen er et døgnbehandlingstilbud for børn og unge mellem 12 og 17 år, som har begået alvorlig personfarlig kriminalitet.

»Vi tager nogle af de allersværeste børn og unge i Danmark. Også dem som ingen andre kan rumme,« har institutionens forstander tidligere oplyst tilbage i 2011.

Den 5. september sidste år blev politiet med et alarmopkald kaldt til døgninstitutionen, hvor den 13-årige var blevet skudt i skulderen. Han viste sig at være blevet skudt med en halvautomatisk, ni mm-pistol, så projektilet var endt i hans lunge.

Ifølge en erklæring fra Rigshospitalets Traumecenter kunne det have kostet ham livet, hvis han ikke straks var blevet behandlet.

Den nu tiltalte var på gerningstidspunktet 17 år, og ifølge sin egen forklaring på god fod med det 13-årige skudoffer.

»Vi var som storebror og lillebror. Lige inden skyderiet havde vi spillet bordtennis på institutionen, og så gik vi ind på mit værelse, fordi han gerne ville tage snus sammen med mig.«

»Tre-fire dage tidligere havde han opdaget, at jeg havde en pistol i min kommode på værelset. Han sad på min seng og ville gerne se den igen. Da jeg havde taget pistolen frem, ville jeg tømme den ved at tage ladegreb sådan her,« fortæller den 18-årige beredvilligt i retten, hvor også hans mor og bror er tilstede.

»Da jeg trækker tilbage i pistolen, ryger patronen i kammeret ud, men da jeg giver slip, går der et skud af ved et uheld. Jeg trykkede ikke på aftrækkeren, og jeg forstår det ikke,« tilføjer han.

Den 13-årige siger straks, at han er blevet ramt, men det tror den nu tiltalte angiveligt ikke på.

»Jeg siger, at han skal lade være med at lave sjov. Men jeg gider jo heller ikke stå med en pistol i hånden, når personalet kommer, og der sidder en og siger, at han er blevet skudt,« forklarede den 18-årige videre.

På vej væk fra institutionen smider han pistolen fra sig i et grønt anlæg ved Rema 1000 på Jagtvej. Her finder politihunde den næste dag med tre skarpe patroner i.

To timer efter skyderiet melder den nu tiltalte sig selv til politiet på Bellahøj Station i selskab med sin forsvarer.

»Jeg havde haft pistolen i tre-fire uger før episoden, og jeg havde ikke undersøgt den. Det var en jeg fandt med et fuldt magasin. Jeg havde kun set lidt om våben på videoer og sådan.«

Den 18-årige har forklaret, at han samme dag i skolen havde røget omkring 10 hvæs hash fra en joint. Ved efterfølgende retskemiske undersøgelser er der dog ikke fundet spor af hash i den blodprøve, som blev taget fra ham samme aften.

Senere i dag skal det 13-årige skudoffer afhøres.

Der er i alt afsat tre retsdage til sagen i Københavns Byret.