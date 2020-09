En af politiets våbeneksperter gennemhullede onsdag forklaringen fra en ung mand, der er tiltalt for at have skudt en kun 13-årig dreng i brystet.

Som vidne i Københavns Byret afviste våbeneksperten sandsynligheden i forklaringen fra den 18-årige, der er tiltalt for drabsforsøg.

»Pistolen kan ikke gå af ved, at man bare ryster den eller tager ladegreb på den. Der skal trykkes på aftrækkeren med en kraft på mindst 2,3 kg, for at der kan skydes med pistolen,« lød det i vidneskranken fra eksperten fra Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) under Rigspolitiet.

Våbeneksperten havde i retten medbragt den sorte pistol, som den tiltalte teenager for et år siden skød den 13-årige dreng i brystet med på en døgninstitution på Nørrebro i København.

Og både anklager, forsvarer og en af domsmændene tog imod tilbuddet om selv at prøve at trykke på aftrækkeren af gerningsvåbnet, der naturligvis ikke var ladt i retslokalet.

Skudepisoden fandt sted 5. september 2019 på den tiltaltes værelse på døgninstitutionen Den Flyvende Hollænder i Fensmarksgade 65, hvor også det 13-årige skudoffer boede.

Institutionen er et døgnbehandlingstilbud for børn og unge mellem 12 og 17 år, som har begået alvorlig personfarlig kriminalitet.

Den 5. september sidste år blev politiet med et alarmopkald kaldt til døgninstitutionen, hvor den 13-årige viste sig at være blevet skudt med en halvautomatisk, ni mm-pistol.

Projektilet endte i hans venstre lunge efter først at have ramt et af hans øverste ribben.

Ifølge en erklæring fra Rigshospitalets Traumecenter kunne pistolskuddet have kostet drengen livet, hvis han ikke straks var blevet behandlet.

Den tiltalte har forklaret, at der var tale om et uheld, da pistolen gik af på hans værelse, mens han ville tømme våbnet for patroner.

»Da jeg trækker tilbage i pistolen, ryger patronen i kammeret ud, men da jeg giver slip, går der et skud af ved et uheld. Jeg trykkede ikke på aftrækkeren, og jeg forstår det ikke,« har han fortalt domsmandsretten.

Men den forklaring var det 13-årige offer ikke enig i, da han i et tidligere retsmøde blev afhørt:

»Det var bevidst, da han skød mig. Men jeg tror ikke, at han ville slå mig ihjel,« forklarede den nu 14-årige dreng.

»Han putter et magasin i pistolen. Han lader den. Så lader han den igen. Der falder en kugle ud af kammeret. Så lader han en tredje gang. Så sigter han, og så går der to sekunder, inden jeg hører et kæmpe brag,« lød det videre fra offeret.

Begge drenge har fra vidneskranken forklaret, at de faktisk havde et godt forhold – nærmest som en storebror og en lillebror.

Den 18-årige tiltalte, der kun var 17 år på gerningstidspunktet, nægter sig skyldig i anklagen om drabsforsøg. Han erkender dog at have været i besiddelse af det ulovlige skydevåben.

Efter at have skudt den 13-årige flygtede han i løb fra institutionen.

På sin flugt blev han fanget på flere videokameraer i nærheden, og i et grønt anlæg ved Rema 1000 på Jagtvej smed han pistolen fra sig. Her fandt politihunde den næste dag med tre skarpe patroner i.

To timer efter skyderiet meldte den nu tiltalte sig selv til politiet på Bellahøj Station i selskab med sin forsvarer.