Fem års fængsel.

Det er straffen til en 25-årig mand for en skudepisode i Brøndby i marts sidste år, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Han er dømt for at have skudt tre gange mod en gruppe personer, der befandt sig i to biler. Episoden udspillede sig i Brøndby den 14. marts 2022.

Ingen kom til skade ved episoden.

Manden blev også dømt for – efter skudepisoden – at have forsøgt at gemme pistolen ved et nærliggende busstoppested. Pistolen var på det tidspunkt fortsat ladt med fire skarpe patroner.

Retten i Glostrup vurderede, at skudepisoden var en overtrædelse af straffelovens paragraf 81b.

Paragraffen giver mulighed for at forhøje straffen med indtil det halve i sager, hvor der er blevet brugt et særdeles farligt våben på et offentligt tilgængeligt sted.

»At skyde sådan i det offentlige rum – også selv om det ikke er for at dræbe – er selvklart ekstremt farligt. Det er også baggrunden for, at retten her har brugt den særlige paragraf 81b,« siger specialanklager Henrik Uhl Pedersen.

Sagen er blevet kørt som en tilståelsessag. Den 25-årige har ifølge politiets pressemeddelelse modtaget dommen.