En 25-årig ung kvinde fra Skive er blevet dømt for tyveri fra sin arbejdsplads for knap 45.000 kroner.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Kvinden, som arbejdede i Skoringen i Sct. Mathias Centret i Viborg, stjal blandt andet kontanter fra kasseapparatet, tog byttepenge fra butikkens pengeskab og stjal spritnyesko med hjem.

Derudover forfalskede kvinden returneringer og udbetalte pengene til sig selv.

Tyveriet stod på fra marts 2019 frem til maj sidste år, og kvinden har erkendt sig skyldig i tyveriet.

Det skete under et retsmøde ved Retten i Viborg.

Her blev hun samtidig idømt tre måneders betinget fængsel inklusiv 80 timer samfundstjeneste.

Kvinden er desuden blevet pålagt at tilbagebetale de 43.750 kroner, som det er slået fast, at hun har bestjålet Skoringen for.