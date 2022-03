»Hvis du er bange, skal du ikke stikke af, for så mistænkeliggør du dine børn. Så får du til at se ud, som om at dine børn har slået nogen ihjel.«

Onsdag eftermiddag tog en mørkhåret herre iført lysegråt jakkesæt og sort slips plads i vidneskranken i retssal tre i Retten i Aarhus.

Han er far til en af de tre mænd, som er tiltalt for drabet på en 25-årig mand ved Søhøjen i Tilst den 27. februar 2020.

Under afhøringen af ham afspillede anklagemyndigheden flere rumaflytninger, som de har optaget i skjul på Skejby Sygehus i dagene efter drabet.

Her var hans ældste søn nemlig indlagt efter, at han den 6. februar 2020, tre uger før drabet ved Søhøjen, blev forsøgt dræbt med flere skud ved moderens bopæl i Brabrand.

Et drabsforsøg, der angiveligt skulle være motivet til drabet ved Søhøjen tre uger senere, da den 25-årige tiltalte er lillebror til manden, der ligger i hospitalssengen, da samtalen bliver aflyttet.

De tre mænd er tiltalt for flere forhold: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med drabet

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab i tiden efter den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

Af samtalen på sygehuset mellem faren, moderen og storebroren fremgår det, at moderen er bange for at blive i sit hjem i Brabrand, da der går rygter om, at det er hendes søn (den tiltalte, red.), der står bag drabet ved Søhøjen.

»Jeg har tænkt mig at sige til politiet, at det ikke er sikkert for mig at være i mit hjem,« lyder det fra hende i samtalen.

Men flere gange gør faren, hendes eksmand, det klart, at det er vigtigt, at hun ikke forlader sit hjem, da det vil virke bemærkelsesværdigt.

»De her mænd vil ikke slå dig ihjel.«

»Der er slet ingen, der ved, at dine børn har været i konflikt, men den dag, hvor du stikker af og flygter fra dit hjem, så ved de det,« lyder det blandt andet fra faren til den 25-årige.

Desuden bliver der talt om, hvilken forklaring sønnen, der er indlagt på sygehuset, skal give det politiet.

»Sig sådan: Du kom fra arbejde eller skulle på arbejde, og så bliver du ramt af skud,« lyder det blandt andet fra faren henvendt til sønnen på optagelserne.

Anklagemyndigheden mener, at faren forsøger at konstruere en historie for sønnen, så det ikke virker, som om drabsforsøget på ham ikke kan have været anledning til drabet tre uger senere ved Søhøjen, som hans lillebror nu er tiltalt for.

Derfor skal han blandt andet sige, at han ikke har været i konflikt med nogen til politiet.

Sådan forholder de tiltalte sig: Den 25-årige: Nægter sig skyldig i alle forhold.

Nægter sig skyldig i alle forhold. Den 29-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet.

Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet. Den 24-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet. Han erkender forholdene om besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer.

Den tese afviser faren dog flere gange under afhøringen.

Han mener blot at han prøver at vejlede sønnen, så han giver den mest sandfærdige forklaring til politiet i forhold til drabsforsøget - og ikke selve drabet tre uger senere.

»Jeg prøver bare at tydeliggøre, hvordan han skal sige det, han har hørt, så det ikke blev kompliceret,« lød det fra faren i retten.

Det undrer dog anklagemyndigheden, hvorfor han mener, moren kan risikere at afsløre deres sønner ved at forlade sit hjem, når samtalen åbenbart slet ikke handler om drabet.

»På et tidspunkt siger du, for hvis hun stikker af, så afslører hun sine børn. Hvad mener du med det?« spørger anklagemyndigheden.

»Hvis hun løber væk, så mistænkeliggør hun sine børn, og dermed bliver hendes børn skyldige i noget, de ikke har gjort,« forklarer faren, der ligesom sin sønner er af somalisk afstamning.

»Mit fokus var kun på, hvem der havde skudt min dreng,« lød det afslutningsvist fra ham.

B.T. følger sagen.