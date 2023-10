To mænd på 22 og 64 år forsøgte tidligere i år at indsmugle kokain, som lå gemt i et hemmeligt rum i en bil.

Det forsøgte de ved at placere store mængder kokain i et rum mellem bilens forsæder.

Politiet fattede dog mistanke ved bilen og skred senere til anholdelse. Nu er begge mænd idømt fængselsstraffe, oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 64-årig mand fra Tyskland og en 22-årig fra Danmark.

Førstnævnte blev idømt 13 års fængsel, den danske mand 12 års fængsel. Den tyske mand ankede dommen, mens hans medgerningsmand udbad sig betænkningstid.

»Jeg er tilfreds med dommen, der endnu en gang viser, at organiseret narkotikakriminalitet straffes hårdt. Sagen viser også, at selvom der gøres mange kreative forsøg på at skjule indførsel og besiddelse af narkotika, kan politiet opspore det,« siger Julie Solhøj, anklager ved NSK.

Hændelsen skete i januar.

Den 64-årige kørte fra Tyskland til Danmark, hvorefter den var under observation af danske myndigheder.

Manden fortsatte til Amager, hvor han mødtes med den 22-årige.

Sammen kørte de til Hvidovre, hvor politiet slog til og undersøgte køretøjet. Her fandt de det hemmelige rum, som kunne åbnes via et værktøj, som den 22-årige var i besiddelse af.

I rummet lå 15 kilo kokain.

Politiet kunne også, på baggrund af gennemgang af bilen samt tekniske beviser, slå fast, at begge mænd havde indført 17 kilo kokain ved en lignende kørsel i slutningen af december 2022.