Meget tyder på, at den miskrediterede og forhenværende byrådspolitiker Per Zeidler stadig tjener penge på at arrangere gangbangs på trods af, at han i 2019 modtog en betinget dom for rufferi.

I klippet, som du kan se i toppen af artiklen, er det tydeligt, at han modtager penge fra en række mænd, der betaler for at dyrke sex med to kvinder på 18 år og 20 år.

Det ser man i Kanal 5-programmet 'Gangbang-politikeren', der bliver sendt onsdag aften.

»Jeg går ud fra, at det passer med det I har lavet,« siger han til mændene, som han modtager penge fra.

Screenshot fra programmet, hvor Per Zeidler byder velkommen i sit hjem til et gangbang. Vis mere Screenshot fra programmet, hvor Per Zeidler byder velkommen i sit hjem til et gangbang.

I programmet er en kvindelig journalist gået undercover. Hun kontakter Zeidler under påskud om, at hun gerne vil medvirke i hans arrangementer.

Det, han ikke ved, er, at hun optager deres samtaler, og at hun er iført et skjult kamera, når hun besøger ham i Hadsund.

Her ser man Per Zeidler komme med en række inkriminerende udtalelser.

Eksempelvis siger han, at han har fået en god dagsløn i dag. Han indrømmer, at de snyder Told og Skat, da ingen indberetter de penge, som arrangementerne generere.

Han siger, at kvinder snildt kan 'lave' mellem 35-40.000 kroner fra fredag til søndag. Han skal selvfølgelig lige have sine 20 procent først.

Per Zeidler medvirker ikke i de seksuelle akter i programmet. Han går derimod rundt i sit hjem og rydder lidt op, mens mændene og de to kvinder dyrker sex i Zeidlers soveværelse.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på bopo@bt.dk

Ifølge journalisten var der 11 mænd og to unge kvinder til stede.

Per Zeidler. Vis mere Per Zeidler.

Til slut i programmet konfronterer vært Jakob Illeborg Per Zeidler.

Her nægter Zeidler på nogen som helst måde at have fortsat sin virksomhed på trods af, at de skjulte optagelser tyder på det modsatte.

»Hvis jeg laver noget, så foregår det i rent privat regi. Jeg har intet kørende, Jakob,« siger han.

Du arrangerer ikke gangbangs og tager ikke penge for det, spørger Illeborg.

»Næh. Jeg har ikke noget med penge at gøre af nogen som helst art. Hvis der har været penge, er det udelukkende kvinderne, der får.«

Til slut får Zeidler nok og ændrer sin tone overfor værten.

»Prøv at hør her, Jakob. Jeg kan slet ikke se, hvem det er du snakker om. Jeg kan slet ikke få det ind i hovedet.«

»Nej, nej, nej. Nu kommer du med det der latterlige journalistiske pladder. Du forsøger at sige, hvad har du ditten og datten. Ved du hvad Jakob, jeg har intet tjent på det der.«

Per Zeidler erkendte i Retten i Randers i maj 2019, at han sammen med en partner havde arrangeret 73 gangbangs i perioden april 2016 til november 2017.

De blev idømt seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år.

Nordjyllands Politi er blevet gjort opmærksom på programmet. Samtidig arbejder B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet og Per Zeidler.

Du kan se programmet 'Gangbang-politikeren' onsdag 30. oktober klokken 21.00 på Kanal 5. Derudover kan programmet også streames på Dplay.