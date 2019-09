Til stor skræk for alle andre havde en beruset fritidssejler sidste år begivet sig ud på en zigzag-sejlads i Sønderborg Havn med en promille på mindst 3,59.

Nu har han modtaget sin dom, skriver TV Syd.

Han var ved Retten i Sønderborg tiltalt for at have sejlet spritsejlads i havnen 14. september sidste år.

Ifølge anklagemyndigheden havde den 62-årige mand en promille på mindst 3,59 under sejladsen.

Han sejlede frem og tilbage fra den ene side af havnekajen til den anden i et forsøg på at komme i land.

Havnekontoret tilkaldte hjælp fra politiet, der ved ankomst anholdt manden.

Ved anholdelsen var skipperen ikke i stand til at stå på sine egne ben, lyder det.

Ifølge TV Syd forklarede den tiltalte i retten, at han var sejlet ud for at røgte sine fiskegarn.

Han oplyste desuden, at han ikke følte sig synderligt beruset i øjeblikket.

Ikke desto mindre var den dokumenterede høje promille nok til at få ham dømt.

Dommen lød på 20 dages fængsel.

Han fik desuden frataget sin ret til at føre et skib det næste år.