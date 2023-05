Først var det en tom arrest og én belægsbygning. Men nu er endnu flere bygninger ramt af skimmelsvamp i Horserød Fængsel.

Det fremgår af et nyt svar fra Kriminalforsorgen til Folketingets Retsudvalg, hvori det fremgår, at det samlet nu er arresten og seks dertilhørende bygninger, der er ramt af skimmelsvamp.

I forvejen er allerede 22 indsatte blevet omplaceret, og nu står endnu flere til at få samme skæbne.

Tre af bygningerne er nemlig så hårdt ramt, at de ikke må bruges, og derfor snarest muligt skal have foretaget en »omfattende skimmelsvampsrenovering.«

Alternativt skal de »nedrives og genopføres«, lyder det.

De andre tre bygninger er mindre ramt og kan fortsat benyttes »indtil renovering snarest muligt.«

Det betyder også, at fængslets kapacitet nedjusteres fra 238 til 167 åbne pladser. Men problemet kan blive endnu større. For kriminalforsorgen kan potentielt stå over for at skulle lukke yderligere 80 pladser i en periode.

»Det er selvfølgelig alvorligt, at der er konstateret skimmelsvamp i dele af Horserød Fængsel – særligt i lyset af, at situationen i forvejen er presset i landets fængsler,« fortalte justitsminister Peter Hummelgaard til TV 2 tilbage i marts.

Arbejdet med at undersøge indeklimaet og forekomsten af skimmelsvamp i Horserød Fængsel bliver udført af Teknologisk Institut og forventes afsluttet i midten af juli i år.

Kriminalforsorgen følger situationen tæt med henblik på blandt andet at kunne gøre brug af ledig kapacitet andre steder i landet.

