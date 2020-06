Ifølge politiet måtte flere vente op til en halv time for at krydse grænsen fra Tyskland via motorvejen.

En lille uge er gået, siden tyskere fik lov til frit at krydse grænsen til Danmark. Og lørdag er skiftedag i sommerhusene, hvor vore tyske naboer ferierer.

Derfor var trafikken fra forbundsrepublikken og ind i kongeriget lørdag formiddag på et sådant niveau, at det udløste køer ved grænsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi meldte om op mod en halv times ventetid ved motorvejsovergangen i Frøslev. Ved overgangene i Padborg og Kruså var ventetiden en anelse mindre. Her var der 15-20 minutters kø, lød det.

Længere vestpå, ved grænseovergangen i Sæd syd for Tønder, var ventetiden nede på fem minutter.

Politiet opfordrer til, at man benytter grænsen i Pebersmark syd for Rens. Den er åben i tidsrummet 7-19.

Sent lørdag eftermiddag oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, at kødannelsen er stilnet af i løbet af dagen.

I midten af marts lukkede Danmark grænserne for udlændinge, som ikke havde en anerkendelsesværdig grund til at rejse ind. Formålet var at forhindre spredning af coronavirus.

Først i den forgange uge er der blevet lempet. I første omgang var det turister fra Tyskland, Norge og Island, som fik lov at rejse ind i landet.

Ved grænseovergangene i Sønderjylland holdt tyskere allerede søndag aften i kø for at kunne køre ind i Danmark, da grænserne åbnede midnat natten til mandag.

Regeringen har varslet, at der fra 27. juni vil blive åbnet for indrejse fra størstedelen af landene i Europa.

/ritzau/