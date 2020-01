En person er reddet i land, mens en savnet person eftersøges i havet ud for Sæby i Nordjylland.

En redningsaktion er søndag eftermiddag i gang i Nordjylland, hvor både skibe og en redningshelikopter leder efter en person i havet ud for Sæby.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

En person er allerede reddet i land.

Det er ifølge TV2 Nord en jolle med to personer om bord, der er kæntret søndag eftermiddag. Det er lykkedes den ene person at svømme i land.

Politiet blev alarmeret klokken 15.22, da en person på land fik øje på en mand i vandet. Men der var der allerede gået et stykke tid, siden de to personer var røget over bord, forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

- På det tidspunkt havde den ene person svømmet næsten en kilometer for at komme i land, og det tog i hvert fald en halv time hvis ikke mere, siger han til TV2 Nord.

/ritzau/