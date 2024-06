Skibet i Nykøbing Mors Havn, der tidligere lørdag blev ramt af en eksplosion, synker nu.

Det skriver TV Midtvest.

»Det kommer til at synke helt. Lige nu er det halvvejs under vand,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi til mediet.

Ifølge politiet har beredskabet sikret, at olie og lignende ikke vil forurene havnen.

»Klokken 14.15 får vi anmeldelse om en eksplosion på havnen i Nykøbing. Vi får at vide, at der er et styrehus som er sprængt væk, og det kan vi konstatere er korrekt,« fortalte vagtchef Anders Bøje Hansen tidligere på dagen.

Der var en 49-årig mand ombord, da eksplosionen skete. Han er kun lettere tilskadekommen.

Politiet arbejdet fortsat på at slå fast, hvad der førte til eksplosionen.