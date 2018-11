En gruppe jægere fandt søndag et skelet i området nord for Aarhus Lufthavn i Tirstrup på Djurlsand.

Der er ifølge kilder, som Århus Stiftstidende har talt med, tale om liget af den forsvundne sygeplejerske Lisbet Nielsen, der for ni år siden forsvandt fra sin bopæl i Risskov.

Den dengang 46-årige sygeplejerske efterlod sig to sønner, der er voksne i dag. Hun blev meldt savnet af sin familie 26. oktober 2009 - tre dage efter hendes forsvinden - og både hunde, helikoptere og forsvarets F16-fly var ude for at lede efter hende. Men uden resultat.

Efter eftersøgningen og en intens mediedækning blev hun erklæret død i 2010 af Retten i Aarhus, selv om det aldrig lykkedes politiet at lokallisere hendes lig. Det var familien, der ønskede at erklære hende død.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Netop skovområderne ved Tirstrup har siden været undersøgt, ligesom en sø i området blev tømt.

I første omgang lød politiets vurdering, at intet tydede på, at Lisbet Nielsen havde været udsat for en forbrydelse, men efter nogle dage fortalte de pårørende til medierne, at de frygtede netop det.

Én person var mistænkt og varetægtsfængslet - hendes kæreste, den 42-årige ingeniør fra Herning, Bjarne Østergaard, der havde to kvindedrab på samvittigheden i forvejen.

Det formodes, at han også tog livet af Lisbet Nielsen.

Tidslinje 1. Fredag den 23. oktober 2009. Lisbet Nielsen forsvinder fra sit rækkehus i Risskov ved Aarhus ved 19-tiden. 2. Natten til lørdag. Telefondata viser, at Bjarne Østergaard Madsen kører rundt på Djursland. Blandt andet på Lufthavnsvej ved Feldballe ved midnat fredag den 23. oktober. Og Stubbesø. 4. Klokken 09:00 lørdag morgen viser overvågning fra en Hydro-Texaco-tank Bjarne Østergaard Madsen sidde på tanken i tre timer. Han gør også sin bil grundigt ren. 5. Mandag meldes Lisbet savnet af familien, da hun ikke møder på arbejde. 6. I løbet af ugen: Hunde, helikoptere, dykkere og betjente på land foruden F16-fly gennemsøger Djursland, politiet efterforsker intenst. 7. Fredag anholdes Bjarne Østergaard Madsen og placeres i arresten i Aarhus. 8. Lørdag umiddelbart før grundlovsforhør tager Bjarne Østergaard Madsen sit eget liv i sin celle. 9. Tirsdag d. 7. februar 2017. Østjyllands politi undersøger lille sø ved Tirstrup Lufthavn. Sagen er genåbnet.

Han havde opført sig mærkeligt ved en tankstation i Herning, hvor han sad næsten urørlig i en bil, inden han rengjorde den meget grundigt.

Han hængte sig i sin celle i arresten i Aarhus blot få timer inden, han skulle fremstilles i et grundlovsforhør, så han er aldrig blevet dømt i sagen.

Østjyllands Politi har ikke ønsket at bekræfte kvindens identitet.

B.T. har onsdag aften været i kontakt med Østjyllands Politi, der fortsat ikke kan bekræfte, at der er tale om Lisbet Nielsen.

»Der pågår nogen undersøgelser og der vil blive meldt noget ud, når resultatet foreligger,« siger vagthavende ved Østjyllands Politi.