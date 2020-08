Fra 2012 til 2015 menes svindel med udbytteskat at have kostet statskassen mindst 12,7 milliarder kroner.

Skattestyrelsen har tidligere udpeget den britiske statsborger Sanjay Shah som hovedmanden i sagen om udbyttesvindel for 12,7 milliarder kroner.

I 2018 blev der anlagt en sag mod Shah i Dubai, hvor han bor, men den er nu blevet afvist. Det skriver TV2.

Det skyldes ifølge afgørelsen, som mediet er i besiddelse af, at Skat ikke har kunnet fremlægge tilstrækkelige beviser.

Her har et større organiseret netværk tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på grund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

Selskaber i udlandet skal ikke betale skat af udbyttet af deres aktier, mens skatten for danske selskaber er på 27 procent.

Svindlen er angiveligt sket, ved at selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de vil have tilbagebetalt skat for.

Skattestyrelsen oplyser til TV2, at sagen er anket, men ønsker ikke at stille op til interview. Det gør Kammeradvokaten, som håndterer sagen, heller ikke.

/ritzau/