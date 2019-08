Morten Bødskov besøger onsdag morgen Skattestyrelsen, som sent tirsdag aften blev ramt af en eksplosion.

Skatteminister Morten Bødskov (S) kalder eksplosion ved Skattestyrelsen "en fuldstændig uacceptabel handling", som nogen "rimelig åbenlyst" må stå bag.

Bødskov besøger tidligt onsdag morgen Skattestyrelsen på Østerbro i København, hvor der tirsdag aften har været en eksplosion, som har ødelagt en stor del af bygningens facade.

- Det er jo et helt vanvittigt syn, og man kan se, at der er sket en meget kraftig eksplosion ved facaden på Skattestyrelsen, og det er en fuldstændig uacceptabel handling, siger ministeren.

- Ved man selv det mindste, skal man henvende sig til Københavns Politi, så vi kan stille dem til ansvar, som står bag det her.

Spørgsmål: Du siger, at der er tale om, at der er nogle, som har forårsaget den her eksplosion?

- Det synes rimeligt åbenlyst, at facaden her er sprængt i luften. Nu foretager Københavns Politi selvfølgelig en efterforskning. Men hvis man ved noget, så skal man henvende sig.

