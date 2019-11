Endnu en gang er der falske mails i omløb, og endnu en gang udgiver svindlerne sig for at være fra Skat.

Derfor udsender Skat nu en advarsel og en række gode råd til, hvordan du undgår at falde i fælden.

Det gør Skat på Twitter, hvor særligt tre tegn på, at der er tale om en falsk mail, bliver fremhævet.

1) Logoet er forkert

Vær opmærksom på falske mails!

Her er et eksempel med forkert logo, dårligt sprog og sjusket opsætning!

Læs mere om, hvordan du spotter falske henvendelser fra os:https://t.co/5LXLwx4LoG #skatdk pic.twitter.com/M7j4zHBcCy — Skattefar (@Skattefar) 13. november 2019

Skat bruger ikke længere det gamle logo, da Skatteforvaltningen nu er delt op i syv styrelser, som har hvert deres.

2) Ukorrekt dansk

Sproget i mailen er ikke på korrekt dansk og der er flere tegn på, at mailen er direkte oversat gennem en oversættelsesmaskine. Derfor er ordvalget mærkeligt, og der er ofte stavefejl.

3) Der er et link i mailen, du skal klikke på for at få penge

Skat vil aldrig sende dig et link, du skal klikke på, for at du kan få dine penge.

Hvis du er i tvivl om, om linket er rigtigt, kan du holde musen over og se, hvilken web-adresse linket fører til. Ligner det ikke et fra Skat, skal du ikke klikke.

Falske e-mails fra Skat, banker, Nets og NemID er meget almindelige og har kun til formål at lænse modtagerne for penge eller oplysninger.

Derfor bør du heller aldrig oplyse dine personoplysninger og dine bankkonto- eller betalingskortoplysninger.