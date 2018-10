Har du modtaget en sms fra Skat om tilbagebetaling af penge? Så læs lige med her.

For ikke færre end 2.000 danskere har modtaget en sms de seneste dage om, at de har penge til gode hos Skat, som de nu kan få udbetalt.

'Meddelelse om tilbagebetaling af skat for ar 2017 - 877,39 DKK. Klik her for at fa adgang til din refundere. SkatDanmark,' lyder ordret det ifølge Skat i sms-beskeden.

Men ikke nok med, at beskeden indeholder en del stavefejl og i øvrigt er lidt besynderligt formuleret, så er der er altså tale om ren og skær svindel.

Svindel-SMS: Mindst 2.000 danskere har de seneste dage fået denne her besked. Den er ikke fra os, så klik ikke på noget #skatdk pic.twitter.com/82tuNvMQDq — Skattefar (@Skattefar) October 11, 2018

Derfor advarer Skat nu danskerne mod beskeden og understreger, at du under ingen omstændigheder må trykke på linket, der i beskeden.

'Svindel-SMS: Mindst 2.000 danskere har de seneste dage fået denne her besked. Den er ikke fra os, så klik ikke på noget,' skriver Skat på Twitter.

Det er langt fra første gang, at Skat må ud og advare danskerne mod snydebeskeder. Alene i år har Skat måtte advare mod måde mails og sms-beskeder adskillige gange, og de har tidligere understreget, at de aldrig vil bede om følgende: