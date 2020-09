Skeletterne vælter i disse måneder ud af skabene i Forsvaret.

I dag har Retten i Viborg taget hul på endnu en skandalesag i rækken.

To tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er tiltalt for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis 1.740.000 kroner og 35.000 kroner.

Og tre andre mænd med tilknytning til byggebranchen er tiltalt for medvirken til bestikkelse og mandatsvig.

»Min klient nægter sig skyldig,« lød det fra samtlige forsvarere torsdag formiddag i et propfyldt retslokale F.

For den ene tiltaltes vedkommende, en 51-årig mand, erkender han dog nogle få, underordnede punkter i anklageskriftet.

Den hovedtiltalte fra styrelsen, en 34-årig mand, fik ifølge anklageskriftet Forsvaret til i en periode fra oktober 2015 og et år frem at betale dels for en omfattende renovering, dels en markant til- og udbygning af hans og konens private villa på Viborg-egnen til en værdi på godt 1,7 millioner kroner.

Ifølge anklageskriftet er en 51-årig tidligere ansat i Kemp & Lauritzen, Danmarks største installationsvirksomhed, tiltalt for at have begået mandatsvig af særlig grov karakter for mere end 1,1 million kroner over for sin daværende arbejdsgiver.

Det var ifølge anklagemyndighedens opfattelse ham, der orkestrerede svindlen ved at godkende og viderefakturere en række håndværkerregninger, som dermed blev betalt af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, selv om udgifterne i virkeligheden dækkede over, at den 34-årige ansatte i styrelsen fik udbygget og renoveret sit private hjem for pengene.

De to øvrige tiltalte fra byggebranchen i sagen er de håndværkere, som udførte arbejdet. Det er en 52-årig tømrermester og en 50-årig murermester.

Den anden tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som er tiltalt for at modtage bestikkelse – en 45-årig mand – fik leveret smedejernslåger og en bøgehæk hjem til sig selv for 35.000 kroner.

Også her blev regningerne viderefaktureret via Kemp & Lauritzen.

Specialanklager Gorm Søgaard Lund, som har brugt det meste af formiddagen på at gennemgå det 28 sider lange anklageskrift, vil have alle fem tiltalte idømt fængselsstraf.

Der er afsat 20 retsdage til domsmandssagen.