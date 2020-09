Skandalen om bestikkelse og mandatsvig for Forsvarets midler udspringer fra Jylland.

Og helt i tråd med, at den påståede svindel er foregået i Danmarks geografiske hovedland, er det i dag ved Retten i Viborg kommet frem, at der også var fuld gang i den 'jyske økonomi' hos en af de hovedtiltalte, en 34-årig nu tidligere ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:

Den 34-årige mand bliver torsdag afhørt foran domsmandsretten, hvor han kort inde i afhøringen blev foreholdt, hvorfor han havde 450.000 kroner i kontanter liggende skjult på loftet i sin private villa på Viborg-egnen.

»Langt de fleste var penge, jeg selv havde sparet op, inden jeg mødte min daværende kone. 92.000 kroner af dem fandt vi hos hendes mor, da hun desværre døde. Og resten var som sagt nogle, jeg selv havde sparet op,« forklarede den tiltalte på specialanklager Gorm Lund Søgaards spørgsmål.

»450.000 kroner i kontanter… Det er mange penge. Havde du dem liggende derhjemme?« ville anklageren vide.

»Ja, jeg tænkte, at de skulle ligge nogenlunde brandsikkert, så jeg havde lagt dem ind i lagene af rockwool på loftet,« sagde den tiltalte.

»Var det sorte penge?«

»Det kan du sige. Det var nogle, jeg havde tjent,« svarede den tiltalte uden at komme det nærmere.

Kernen i sagen er dog ikke 'jysk økonomi'.

Det er bestikkelse, medvirken til bestikkelse og mandatsvig af særlig grov karakter.

I den opsigtsvækkende bestikkelsessag, som er en af de største skandaler i det danske forsvar nogensinde, er der tiltalt i alt fem mænd.

To af dem er nu tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, en tidligere ansat i installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen samt to håndværksmestre fra Aarhus-området.

Den 34-årige fik ifølge anklageskriftet opført en funklende ny tilbygning og derudover gennemrenoveret det meste af det øvrige af sin private villa på Viborg-egnen.

Et arbejde til et beløb på over 1,7 millioner kroner, hvoraf en del blev betalt med nogle af de omtalte sorte penge, mens størstedelen i sidste ende blev betalt af de danske skatteydere, fordi regningerne eller en del af regningerne blev viderefaktureret i flere led og i sidste ende havnede hos Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Netop der, hvor den 34-årige havde en ledende stilling.

Viderefakturering af diverse regninger skete gennem Kemp & Lauritzen, hvor en anden af de tiltalte, en 51-årig mand, var ansat i den periode, byggeriet stod på i løbet af 2016.

Alle fem tiltalte nægter sig skyldig i hovedanklagerne.

Den 51-årige har dog erkendt en lille del af anklageskriftet, som handler om, at han selv drog fordel af håndværkerarbejde og flere effekter, som Forsvaret betalte, men som reelt blev brugt i forbindelse med renovering af den 51-åriges eget rækkehus i Aarhus.

Der er afsat i alt 20 retsdage til sagen.

Torsdag sidst på formiddagen er afhøringen af den 34-årige tiltalte stadig i gang.