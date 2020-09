»Jeg fik at vide af min nærmeste chef, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg gjorde bare, som jeg fik besked på.«

Det siger en 51-årig tidligere ansat i installationsvirksomheden Kemp & Laurtitzen i dag i vidneskranken.

Han er en af de hovedtiltalte i den store skandalesag om bestikkelse i Forsvaret, hvor i alt fem mænd netop nu sidder på anklagebænken ved Retten i Viborg.

Blandt de tiltalte er to nu tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse; en 34-årig mand og en 45-årig mand.

Den 51-årige tiltalte nægter at være den, som er hovedansvarlig for at have orkestreret omfattende svindel med Forsvarets midler, så pengene – i stedet for som anført på diverse fakturaer at dække for eksempel tømrerarbejde på en bygning på Flyvestation Karup – i virkeligheden er blevet brugt til at lave en funklende ny tilbygning og gennemrenovering af den 34-årige tiltaltes private villa på Viborg-egnen.

Dette arbejde alene løb op i mere end 1,7 millioner kroner.

Og det blev altså i sidste ende reelt tørret af på dels de danske skatteydere, dels Kemp & Lauritzen.

Den 51-årige tidligere ansatte i Danmarks største installationsvirksomhed nægter som de øvrige fire tiltalte sig skyldig i bestikkelse og mandatsvig.

Han erkender dog et lille 'hjørne' af anklageskriftet, der omhandler arbejder, som han selv har fået udført på sit eget private rækkehus i Aarhus.

Den 51-årige tiltalte forklarede foran domsmandsretten, hvordan han i en lang række tilfælde 'blot parerede ordre' og blandt andet sørgede for, at der blev leveret et induktionskomfur, en 22.000 kroner dyr PH-glaspendel, flere indbygningsspots, et spabad og et eksklusivt Grohe-køkkenarmatur, som angiveligt skulle bruges i den 34-åriges villa.

Men som blev viderefaktureret og i regnskaberne havnede under poster hos Forsvaret.

»Igen: Jeg gjorde bare, som jeg fik besked på. Det var bare en del af den måde, man sendte tingene 'rundt i møllen',« som den 51-årige beskrev fremgangsmåden over for specialanklager Gorm Søgaard Lund.

Svindlen blev ifølge anklageskriftet gjort mulig ved, at når der eksempelvis var et stykke vedligeholdelsesarbejde på bygning 701 på Flyvestation Karup, blev der for eksempel faktureret 63.000 kroner.

Men tømrerarbejdet kostede reelt kun 30.000 kroner. På den måde blev der 'luft’ i regnskabet' - i dette tilfælde 33.000 kroner.

Dette beløb – og tilsvarende i en lang række andre tilfælde – kom så til at dække til- og ombygningen af den 34-årige tiltaltes villa.

Anklageren borede en hel del i denne fremgangsmåde i sin afhøring onsdag formiddag.

Han dokumenterede blandt andet en række specifikke fakturaer, der samme dag blev stilet til Kemp & Lauritzen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Fakturaerne lød på 10.000 kroner for 'bygning 101', 17.000, 10.000 og 8.000 kroner for 'bygning 482' og så fremdeles.

»Hvorfor så mange små regninger den selvsamme dag?« ville anklageren vide.

»Fordi det var de arbejder, (navnet på den 34-årige tiltalte, red.) havde 'luft' på,« svarede den 51-årige.

Anklageren replicerede: »Altså, for at det skulle skjules, hvad det i virkeligheden dækkede over?«

»Det må man gå ud fra,« svarede den 51-årige.

Onsdag eftermiddag skal den 34-årige tiltalte afhøres.

Der er afsat 20 retsdage til den opsigtsvækkende sag, der er en af de største skandaler omhandlende Forsvaret.

Der falder dom i slutningen af november.