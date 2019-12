En nu tidligere medarbejder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, FES, har fået renoveret sin private villa og dertil fået opført en helt ny tilbygning til en samlet værdi på over 1,7 millioner kroner.

Og du, kære skatteyder, har uden dit vidende betalt hele gildet.

Det mener anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, fremgår det af en aktindsigt, B.T. har fået i anklageskriftet i sagen.

Den tidligere medarbejder, som er 34 år og bor i en mindre midtjysk by, fik fra oktober 2015 og et år frem med hjælp fra en betroet ansat i installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen samt en murermester og en tømrermester - alle tre med privat bopæl i eller omkring Aarhus - til dels at godkende fakturaerne på byggeriet, dels at udføre det.

Den 50-årige betroede ansatte i Kemp & Lauritzen sagde god for den alenlange række af regninger og sørgede for at viderefakturere dem til FES.

På den måde blev dels materialer, dels selve arbejdets udførelse for den 34-årige dækket ind med offentlige midler.

Modydelsen var blandt andet, at Kemp & Lauritzen kunne blive tilgodeset ved fremtidige opgaver for FES. Og eventuel personlig vinding for den 50-årige.

De to håndværksmestre, som er henholdsvis 51 og 50 år og i sagen er tiltalt for bl.a. bestikkelse og medvirken til bestikkelse, fik som deres del af ‘kagen’ lov at udføre det pågældende arbejde for den 34-årige.

To medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse undersøges nu for at stå bag svindel.

Og tjente dermed penge på det gennem hver deres virksomhed.

I samme sag er også endnu en ansat i FES tiltalt.

Den pågældende, som er 44 år og bor i en mindre by i Midtjylland, har ifølge anklageskriften fået leveret smedejernslåger og bøgehækplanter til sit private hjem for et beløb på lidt over 35.000 kroner.

Da sagen, som endnu ikke er berammet, omhandler ikke færre end 450 forhold, er der afsat 20 retsdage ved Retten i Viborg.

Sagen kommer lige oven i, at Rigsrevisionen fredag har løftet sløret for en omfattende skandale i netop FES.

Her er to personer anholdt og sigtet for - for egen og eventuelt også andres personlige vindings skyld - bevidst at have overfaktureret og at have udskrevet og selv godkendt fiktive fakturaer.

På den måde har de tilsyneladende kunnet købe eller formidle køb af blandt andet eksklusive PH-lamper, lækre vingaver, håndholdte støvsugere, varmeblæsere og alskens køkkeninventar.

Blot for at nævne nogle få.

»Jeg er målløs over, at det overhovedet kan forekomme,« siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) om skandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

I dén sag, som kan vise sig at være en kæmpe skandale og handle om svindel for flere hundrede millioner kroner, har forsvarsminister Trine Bramsen (S) sendt et særligt rejsehold til FES i Hjørring.

»Jeg er målløs over, at det her overhovedet kan forekomme. Det er også baggrunden for, at jeg har taget initiativ til at iværksætte en større undersøgelse,« lyder det til olfi.dk fra Trine Bramsen.

Flere politikere frygter, at man hidtil kun har set ‘toppen af isbjerget’. Bent Bøgsted, Dansk Folkepartis forsvarsordfører, siger til tv2.dk:

»Man får tanken: Er det her en ny ‘Britta-sag’? Er der sket det samme, hvor der hverken har været kontrol med midlerne, hvor pengene er forsvundet hen, og hvad de er blevet brugt til?,« spørger han retorisk.