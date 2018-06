Den berygtede læge Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari har mistet retten til fungere som læge i to år.

Det har Retten i Roskilde afgjort fredag middag i en usædvanlig dom, hvor den 52-årige læge også blev idømt en bøde på 25.000 kr. Det skyldes, at han i april sidste år foretog en rituel omskæring af en toårig dreng i sin private gulstensvilla i Greve syd for København. Omskæringen fandt sted, selv om hjertelægen i flere omgange havde forsikret myndighederne om, at han ikke længere foretog rituelle omskæringer.

Midt- og Vestsjællands Politi tiltalte derfor lægen for overtrædelse af autorisationslovens paragraf 76 med påstand om, at lægen i en periode helt skulle fratages retten til udøve lægevirksomhed.

»Det skyldes simpelthen, at vi mener, der er en risiko for, at han ikke gør det ordentligt,« lød det inden retssagen fra senioranklager Randi Tvile fra Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Allerede i efteråret 2007 påkaldte Hazim Al-Ansari sig stor opmærksomhed i både Sverige og Danmark, hvor han begge steder arbejdede som læge. På det tidspunkt havde han tidligere fået kritik fra myndighederne i begge lande for at klemme forhuden af de drenge, han omskar - i stedet for at operere. Det betød, at drengene i flere tilfælde bagefter måtte behandles på sygehuse for komplikationer.

Ved den lejlighed beskrev den svenske socialstyrelse hans operationsmetode som »upræcis, grov og traumatiserende«, efter at en to måneder gammel drenge-baby havde været i hænderne på ham. Bagefter havde myndighederne svært ved at genkende drengens kønsorgan som en penis. I stedet blev den beskrevet som »en kuppellignende genstand, hvor urinen kan komme igennem«.

Dengang havde lægen 10 klagesager om omskæring, fordi han brugte en såkaldt »Bon-Cater Knogleafbidermetode«. Metoden blev af en dansk overlæge betegnet som meget farlig og utidssvarende - blandt andet fordi man nemt kan komme til at klemme i kødet på penishovedet. Derfor satte Sundhedsstyrelsen allerede i 2007 lægen under skærpet tilsyn.

Fakta Fakta om rituel omskæring Al omskæring af piger har været forbudt i Danmark siden 2003, men læger må gerne omskære drenge ved at fjerne forhuden af penis.

Rituel omskæring foretages fortrinsvis på jødiske og muslimske drenge.

Det skønnes, at der udføres mellem 1.000 og 2.000 omskæringer af drengebørn herhjemme hvert år. 1-2 procent af de omskårede vil opleve komplikationer ved det kirugiske indgreb.

Indtil 1990'erne blev rituel omskæring foretagt på hospitaler i Danmark, men den praksis blev stoppet, da der ikke var tale om sygdomsbehandling.

Drenge under 15 år må ikke blive omskåret, uden at der er informeret samtykke fra den eller de forældre, der har forældremyndigheden. Er drengen fyldt 15 år, kan han selv give samtykke til indgrebet.

Den i dag 52-årige læge kom til Danmark i 1991 og fik dansk autorisation som læge i 1997. Siden har han arbejdet som hjertelæge på forskellige hospitaler - senest fra 2013 til april 2017 som overlæge på sygehuset i Frederikssund. Her var man dog nødt til at afskedige ham fra stillingen som ledende overlæge, da hans autorisation i første omgang blev midlertidigt inddraget som følge af sigtelsen i den aktuelle sag om omskæringen af den toårige dreng, hvor der altså nu er faldet dom.

Det er endnu uvist, om den lille dreng har pådraget sig varige mén som følge af omskæringen. Drengen havde i dagene efter operationen smerter, vandladningsproblemer og hævelse.

Den toårige frakendelse af retten til at arbejde som læge skal ifølge retten have virkning fra april sidste år. Under retssagen i Roskilde blev lægen spurgt, hvad han havde levet af det sidste års tid, hvor han allerede havde været frataget sin autorisation midlertidigt:

»Jeg har arbejdet som læge længe og har måttet leve af mine opsparede midler,« lød svaret.