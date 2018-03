Den 56-årige kaptajnløjtnant Ditte Dyreborg skal vidne i retssagen mod ubåds- og raketbyggeren Peter Madsen.

I retten brillierer den drabstiltalte opfinder Peter Madsen med sin viden om undervandsbåde. Når anklager Jakob Buch-Jepsen stiller spørgsmål om, hvordan en aftensejlads 10. august udviklede sig fatalt for den svenske journalist Kim Wall, svarer ubådsbyggeren igen med indviklede, tekniske forklaringer. Men snart bliver Peter Madsen stillet over for en dansker, der ved mindst lige så meget om undervandsbåde, som han selv gør.

Den garvede ubåds-veteran fra Søværnet, Ditte Dyreborg, har skrevet en rapport, der sår tvivl om Peter Madsens forklaringer om Kim Walls død. Snart skal hun vidne mod den drabstiltalte ubådsbygger i retten.

Som ung blev Ditte Dyreborg optaget på A.P. Møllers værkstedsskole i Svendborg. Det blev begyndelsen på en lang karierre til søs. Hun avancerede til maskinmester og førstemester, og i 15 år sejlede hun på verdenshavene for A.P. Møller, blandt andet i Den Mexicanske Golf, Middelhavet og i Østen.

Senere fortsatte hun karierren i Søværnet, hvor hun som tjenestemand og teknikofficer i Søværnets 5. ekadre sejlede undervandsbåden Sælen, der blandt andet indgik i den internationale koalition under Irak-krigen. I 2004 blev de to undervandsbåde »Sælen« og »Springeren« strøget fra kommandoen, hvormed Danmarks 95 år lange historie som ubåds-nation var slut.

Ditte Dyreborg Foto: Thomas Lekfeldt Ditte Dyreborg Foto: Thomas Lekfeldt

I de første 40 år af sit liv levede Ditte Dyreborg som en mand under navnet Cliff Dyreborg. I interviews med forskellige medier har hun fortalt, at hun som barn blev født med både en drengs og en piges kønsorganer. Hendes forældre tog en rask beslutning og lod hende operere om til en dreng uden at fortælle hende om operationen, eller hvad der var blevet fjernet. Efter mange års identitetskrise valgte hun at gennemgå en operation i Thailand for at blive til en kvinde. I interviews har hun omtalt sig selv som »tve-kønnet« og »hermafrodit«.

Ditte Dyreborg regnes for en af landets førende tekniske eksperter inden for undervandsbåde, og derfor er hun indkaldt som vidne i retssagen mod Peter Madsen.

Den drabssigtede ubådsbygger har afgivet flere forklaringer på, hvordan den svenske journalist Kim Wall kom af dage ombord på ubåden UC3 Nautilus. Den seneste forklaring afgav han til politiet 14. oktober 2017. Den går på, at Kim Wall døde som følge af kulilteforgiftning ombord. En lignende forklaring afgav Peter Madsen under det første retsmøde, der blev afholdt på kvindernes internationale kampdag 8. marts.

Peter Madsen forklarede, at der forud for sejladsen havde været en defekt på en skrogventil og at denne defekt var medvirkende til en ulykke, der ifølge Peter Madsen kostede Kim Wall livet. Ifølge Peter Madsen var han selv gået op på ubådens dæk, hvor han kom til at lukke lugen, der blev suget fast så han ikke kunne åbne den. Da han fik åbnet lugen, fandt han Kim Wall liggende død og luften var så forurenet af motorudstødning, at han straks måtte lufte ud i ubåden.

Anklagemyndigheden er af en anden opfattelse. Ifølge anklageskriftet dræbte Peter Madsen Kim Wall på »ukendt måde, muligt ved halsoverskæring eller kvælkning«.

Københavns Politi har bedt Ditte Dyreborg om at vurdere Peter Madsens forklaring, og på den foranledning har hun afgivet en rapport med titlen »Rapport vedr. udredning af undervandstekniske aspekter m.v. efter den mulige sænkning af UC3 Nautilus.« I rapporten sår hun på baggrund af tekniske undersøgelser tvivl om, hvorvidt en ulykke kan være sket som beskrevet af Peter Madsen under afhøring 14. oktober. Det fremgår af en retsbog fra 14. marts, som BT har fået aktindsigt i.

Peter Madsen og hans forsvarer Bettina Hald Engmark bestrider konklusionerne i kaptajnløjtnantens rapport.

BT har været i telefonisk kontakt med Ditte Dyreborg, men hun ønsker ikke at medvirke i et interview, før hun har vidnet i retten. Retssagen mod Peter Madsen fortsætter onsdag 21. marts.