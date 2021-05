Ejer du en bil, så bør du nok læse med her. En ny opgørelse viser nemlig, hvilke bilmærker der oftest skal have udbedret skader.

Men inden vi kommer til den liste, så lad os først kigge nærmere på tallene.

Af opgørelsen, der er udarbejdet brancheorganisationen Forsikring & Pension, fremgår det, at danske bilejere fik udbedret skader på deres biler ikke mindre end 353.000 gange i løbet af 2020 og for i alt 4,2 milliarder kroner.

Dykker man længere ned i de tal, som FDM har gjort det her, så er det Volkswagen, som står for størstedelen af skaderne. 46.680 af de registreret skader er nemlig sket på en Volkswagen-bil. Dernæst kommer Ford, Toyota og Peugeot.

Men det er der ifølge FDM også en meget naturlig forklaring på. Det er nemlig de bilmærker, som der kører flest af rundt i Danmark.

Kigger man derimod på antallet af skader i forhold til antallet af indregistrerede biler, så ser billedet noget anderledes ud. Så er det nemlig BMW, der kan bryste sig af den kedelige titel med 185 skader pr. 1.000 indregistrerede biler.

I hælene følger Tesla, Audi og Mercedes med henholdsvis 175, 171 og 167 skader pr. 1.000 indregistrerede biler.

Og hvorfor er det så lige de biler, der topper? Jo, spørger man skadedirektør hos Topdanmark Rasmus Ruby-Johansen, så kan det hænge sammen med en vis forfængelighed hos ejerne af de pågældende biler.

»Jeg tror helt generelt, at den her type bilejer har en tendens til at få repareret selv små skader som eksempelvis ridser. Det kan de simpelthen ikke leve med, mens ejere af andre typer biler måske i højere grad bare ser det som et transportmiddel.«

Rasmus Ruby-Johansen peger på, at 57 procent af skaderne i 2020 takseres til under 10.000 kroner, og at der derfor kan være tale om skader i form af buler og ridser, som er opstået i forbindelse med eksempelvis parkering.

Se listen her Disse biler får flest skader pr. 1.000 biler: BMW - 185 Tesla - 175 Audi - 171 Mercedes-Benz - 167 Mazda - 139 Disse biler får færrest skader pr. 1.000 biler: Subaru - 33 Smart - 43 DS - 61 Fiat - 75 Land Rover - 83 Kilde: FDM

»Der er en tendens til, at ejere af de her typer biler også vælger en udvidet parkeringsskade-dækning, som gør, at du får dækket parkeringsskader uden selvrisiko.«

Men der er også en anden faktor, som spiller ind for særligt elbiler som Tesla.

»De har ikke kobling og manuelt gear, og så accelererer de meget hurtigt. Så vi har i Topdanmark set en del uheld, hvor nogen sidder i deres elbil og tror, at de kører frem, men pludselig kører tilbage. Så det handler nok også om, at folk skal lære at køre i elbiler.«

Skadedirektøren mener ikke, at ejere af BMW, Tesla, Audi og Mercedes har større hang til at træde på speederen end andre bilejere.

»Når nogen kører galt som følge af fart, så er det typisk meget dyre skader. I rapporten takseres størstedelen af skaderne til under 10.000 kroner,« siger han og henviser til, at kun 8,9 procent af skaderne i 2020 kostede 25.000 kroner eller derover.

Kigger vi i bunden af listen, som i virkeligheden er toppen, finder man Subaru med 33 skader pr. 1.000 indregistrerede biler.