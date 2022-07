Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Planlægger du en tur på stranden eller til en badesø i dag eller senere på sommeren?

Så er der noget helt bestemt, du skal huske på – ellers kan det koste dig en bøde.

Sådan lyder det fra to af landets politikredse.

»På vej til skov, badesø eller strand? Så husk at parkere sådan, at redningskøretøjer kan passere. Tommelfingerreglen er, at der skal være mindst tre meters fri passage i vejens bredde,« lyder det fra Nordjællands Politi på Twitter:

»Holder du til fare/ulempe, risikerer du et 'sommerpostkort' skrevet på en bødeblok.«

Midt- og Vestsjællands Politi er kommet med en lignende opfordring:

»Mens I holder fri, er vi stadig på arbejde. Og vi kunne rigtigt godt tænke os, at når I tager til stranden, så parker bilen, hvor I godt må, så vi holder redningsvejene fri,« lyder det fra politikredsen, som kommer med et yderligere råd:

»Og hvis du får brug for at ringe 112, så tjek nummeret på de grønne skilte (der er langs stranden, red.), så vi kan finde dig.«