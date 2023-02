Lyt til artiklen

Han skaffede en uvurderlig sølvskat tilbage til ejeren efter et opsigtsvækkende indbrudstyveri i en rigmands villa i Gentofte.

Det skete i håb om at få del i en enorm dusør på 3,6 millioner kroner.

Men nu har den 44-årige dusørjæger trukket rigmanden i retten for at få udbetalt de mange penge, som han mener at have til gode.

Det fortæller dusørjægeren Casper om i det seneste afsnit af B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning'.

Den kæmpemæssige dusør lød oprindeligt »kun« på tre millioner kroner og blev fremsat af rigmanden meget hurtigt efter indbrudstyveriet, der fandt sted natten til lørdag 8. september 2018.

Her blev der stjålet 35 kilo uvurderligt sølvtøj fra rigmandens enestående samling. Politiet betegnede de kostbare fade, lysestager og krus som en unik skat, der var en del af den danske kulturarv. Noget af det historiske sølvtøj stammede helt tilbage fra 1580.

Ved tyveriet havde gerningsmanden eller -mændene sat en stige til førstesalen på rigmandens Gentofte-villa, hvor man brød en altandør op. Det skete mens ejeren sov i en anden del af huset og uden at alarmen blev aktiveret.

Casper læste B.T.s omtale af den udsatte dusør og spurgte sig lidt for i nogle forskellige miljøer, som han havde kontakt til. Og to måneder efter kontaktede han rigmanden for at tilbyde sin hjælp med at skaffe det stjålne sølvtøj tilbage.

De ældste dele af den uerstattelige sølvskat, der blev stjålet fra en privat samlers villa i Gentofte, daterer sig helt tilbage til cirka 1580.

»Jeg havde på forhånd spurgt en advokat til råds, og havde fået at vide, at jeg skulle indgå en kontraktmæssig aftale med rigmanden, for ikke selv at kunne blive beskyldt for noget. Den aftale lavede vi skriftligt, og godt tre måneder efter tyveriet kunne jeg levere sølvtøjet tilbage til rigmanden,« fortæller Casper til B.T.

Da han kører op foran rigmandens villa i sin svigermors Citroën, venter politiet dog også på ham og han bliver anholdt.

Det udløser næsten et halvt års varetægtsfængsling, inden han bliver frikendt for både tyveri og hæleri i forhold til rigmandens sølvtøj. Men alligevel har han stadig ikke fået dusøren, som undervejs i forhandlingerne var vokset til 3,6 millioner kroner.

Og om kort tid skal dusørjægeren endnu en gang i retten, hvor han har anlagt civilt søgsmål mod rigmanden for at få dusøren udbetalt.

I håb om at få sin uerstattelige samling af sølvtøj tilbage udsatte den private samler fra Nordsjælland en dusør på først tre millioner kroner. Siden blev den forhøjet med 600.000 kroner for at skaffe de stjålne genstande tilbage.

