To mænd er kendt skyldige i drabet på en 34-årige mand ved en tankstation i Haderslev.

Torsdag formiddag er to mænd på henholdsvis 29 år og 25 år blevet fundet skyldige i drab på en 35-årige mand.

Det skriver Nordjyske.dk.

Det var den 12. september i fjor, at de to mænd tilfældigt mødte den 34-årige mand på en Circle K-tankstation ved Haverslev. Begge parter var på tankstationen for at tanke, da de pludselig endte i et skænderi.

Skænderiet endte med, at de to mænd jagtede manden ud på et græsareal, hvor de stak ham i brystet med en kniv.

Mens de to mænd forlod stedet, søgte den 34-årige mand hen på en terrasse i nærheden, hvor han blødte ihjel.

Både den 29-årige og 25-årige mand, der ifølge Nordjyske.dk har haft tilknytning til rockergrupperingen Satudarah, har undervejs i sagen nægtet sig skyldige i drab.

Den 25-årige har dog erkendt, at han ved et uheld stødte sammen med den nu afdøde mand, og det formentlig var på den måde, at den 35-årige var blevet stukket af en kniv. Samtidig har den 29-årige hele tiden fastholdt, at han intet havde med knivstikkeriet at gøre.

»De har lige dømt en uskyldig mand,« lød det ifølge Nordjyske.dk fra ham, da retten havde afsagt dom torsdag formiddag.

Ifølge mediet lagde retten blandt andet vægt på, at den 29-årige gentagne gange skulle have råbt 'stik ham' til sin 25-årige kammerat.

Der ventes domsafsigelse senere torsdag.