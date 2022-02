Onsdag formiddag udviklede et skænderi mellem to mindreårige drenge sig til et knivstikkeri.

Offeret – en 16-årig dreng – blev fløjet til Rigshospitalet i helikopter.

Det var personalet på en institution nord for Jyderup, som slog alarm om voldsepisoden klokken 10.56.

Da politiet og ambulancepersonalet ankom, fandt de den 16-årige i såret tilstand.

Han var blevet stukket i maven, men var ved bevidsthed.

Drengen blev fløjet til Rigshospitalet for at få behandling.

»Den 16-årige var umiddelbart uden for livsfare og havde over for personalet identificeret den mistænkte som en 14-årig dreng,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Det viste sig, at den 14-årige i mellemtiden var forsvundet fra institutionen.

Det formodede gerningsvåben – en kniv – blev fundet efterladt på institutionens område.

Efter en større eftersøgning i området blev den mistænkte 14-årige fundet tæt på institutionen klokken 13.35 onsdag eftermiddag.

Han blev anholdt og taget med til politistationen i Holbæk, hvor han blev afhørt.

Idet han er under den kriminelle lavalder på 15 år, kan drengen ikke sigtes for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om grov vold.

Efter afhøringen blev den 14-årige løsladt og overgivet til de sociale myndigheder.