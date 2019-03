Fredag aften døde en 45-årig kvinde på tragisk vis, da hun til fods blev ramt af en ambulance på Svendborgmotorvejen.

Nu viser det sig, at hun kort forinden var en del af et skænderi i en bil, og at hun derfor pludselig befandt sig gående på en motorvej med sin hun i favnen.

»Vi ved, at kvinden var passager i en bil, der kom fra Lolland med færgen til Spodsbjerg og derefter op gennem Fyn. Men ved Svendborgmotorvejen opstår der en uoverensstemmelse, der gør, at man stopper bilen,« oplyser Lars Tvede, der er vagtchef i Fyns Politi.

Skænderiet endte åbenbart så ophedet, at den 45-årige kvinde ender med at blive sat af.

»De andre vil ikke være sammen med hende, så de sætter hende af med hendes hund på afkørslen,« oplyser Lars Tvede.

Herfra vælger kvinden tilsyneladende at gå tilbage ned på motorvejen.

Her gik hun i nødsporet, og på et tidspunkt trådte hun ud på vognbanen foran en personbil, der nåede at dreje udenom kvinden.

Så heldig var en ambulancefører ikke kort tid efter.

Igen trådte hun nemlig fra nødsporet og ud på vognbanen, hvor hun blev ramt af en ambulance.

Kvinden døde på stedet.

Det samme gjorde den hund, som hun havde i favnen.

Ambulancen, der påkørte kvinden, var på vej fra Svendborg mod Odense og havde ingen patienter om bord på tidspunktet for ulykken.