Et skænderi i en lejlighed i Holstebro endte natten til fredag med, at en person er dræbt af knivstik.

Holstebro. En 53-årig mand er i Holstebro blevet dræbt af knivstik natten til fredag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den formodede gerningsmand har meldt sig selv og er anholdt. Også en anden mand er senere fredag morgen blevet anholdt.

Begge er sigtet for manddrab. Men den sigtelse kan godt ændre sig, da det er meget tidligt i forløbet, oplyser politiinspektør Hans Roost.

- Vi skal lige have styr på, hvilken rolle de har haft. Når man har en forbindelse til et gerningssted af den her art, så er vi nødt til at sikre folks tilstedeværelse, siger han til Ritzau.

Det var klokken 03.30, at politiet modtog anmeldelsen om, at en 53-årig mand var blevet knivdræbt i sin lejlighed i Sønderparken i Holstebro.

De to anholdte er 50 og 37 år.

Hans Roost kan kort for klokken 08.30 fredag ikke sige noget nærmere om motivet, eller hvor parterne kender hinanden fra, men man har oplyst, at den første anholdte er en bekendt af den dræbte.

Det vides heller ikke, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen, da de endnu ikke er blevet afhørt.

Politiet arbejder stadig på at sikre gerningsstedet og skaffe beviser.

/ritzau/