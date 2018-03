Genoplev tirsdagens retssag i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Sjette dag i retten mod Peter Madsen er slut. Dagen forløb med forklaringer fra en lang række vidner, som kendte eller havde mødt Peter Madsen og havde kendskab til ubåden Nautilus.

Peter Madsen er mistænkt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen begyndte 8. marts og fortsætter 28. marts samt 5., 23. og 25. april..

I alt ti vidner afgav tirsdag forklaring, mens det sidste og ellevte vidne, som angiveligt var Peter Madsens ekskone S., udeblev.

Her får du et overblik over, hvad de forskellige vidner forklarede i retten:

Første vidne var en ung kvinde på cirka 20 år, som har været frivillig i Peter Madsens laboratorium i et års tid.

Den unge kvinde fortalte, at hun har sejlet i ubåden en enkelt gang, men har været i den flere gange, blandt andet for at gøre rent – noget hun senest gjorde få dage før Peter Madsens skæbnesvangre sejlads med Kim Wall.

Den ene gang, kvinden sejlede med ubåden Nautilus, var de en større gruppe af sted. Dog mener vidnet, at Peter Madsen flere gange gav udtryk for, at han gerne ville have hende med ud at sejle alene. Peter Madsen har ifølge vidnet aldrig opført sig upassende overfor hende.

Kvinden blev præsenteret for billeder af den grønne haveslange, som Peter Madsen ifølge anklageren ville bruge til at rengøre ubåden med efter parteringen af Kim Wall. Hun havde aldrig set haveslangen i ubåden før. Det samme gælder de tilspidsede skruetrækkere, som Peter Madsen ifølge anklageren stak Kim Wall med flere gange.

Anklager Jakob Buch Jepsen.

Andet vidne var også en ung kvinde, som tilfældigt mødte Peter Madsen på Refshaleøen, da hun gik sammen med en veninde.

Peter Madsen inviterede de to piger ud at sejle, og de udvekslede telefonnumre og blev venner på Facebook.

Efterfølgende kontaktede han dem hver for sig, men de fandt det mærkeligt, at han kun ville have den ene med, og derfor blev sejlturen aldrig til noget.

Tredje vidne var en mand på omkring 30 år, som var medlem af raketforeningen Copenhagen Suborbitals i 2008-09 sammen med Peter Madsen.

Vidnet fortalte om såkaldte ’Crime Nights’ (krimi-aftner, red.), som blev afholdt i raketforeningen om fredagen, hvor der blev talt om stort og småt.

Her faldt snakken blandt andet på, at Køge Bugt var et sted, hvor man kunne skaffe sig af med et lig. Samtalen var ifølge vidnet blot et tankespil.

Fjerde vidne var en mand på cirka 30 år, som også kender Peter Madsen fra Copenhagen Suborbitals.

Også dette vidne refererede til 'Crime Nights', men kaldte dem 'Science Nights' (videnskabs-aftner, red.). Vidnet refererede også til en samtale med Madsen til et af disse arrangementer, hvor Peter Madsen ifølge vidnet talte om, hvordan man kan gemme et lig til søs i Køge Bugt.

Vidnet gav desuden Peter Madsen ret i, at der kunne dannes et undertryk i ubåden, som ville gøre, den ikke kunne åbnes udefra.

Alligevel vurderede vidnet ikke, at Peter Madsens samlede forklaring om, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning giver mening. Det bygger vidnet på en omfattende viden om Nautilus, og hvordan den fungerer.

Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark

Femte vidne var en ældre herre, som har været navigatør og skipper på ubåden.

Han skulle have sejlet ubåden dagen inden, den skulle have været til Bornholm.

Manden fik en sms med aflysning torsdag den 10. august klokken 18:53 - altså godt en halv time inden Peter Madsen og Kim Wall sejlede ud med ubåden

Vidnet og Peter Madsen har haft samtaler om, hvordan man kan »begå den perfekte forbrydelse«.

Vidnet bliver præsenteret for billeder af rørstykker, den tilspidsede skruetrækker og stropperne i ubåden. Vidnet har ikke nogen forklaring på, hvad de genstande lavede ombord. Dog bekræftede han ligesom tidligere vidner, at der godt kan skabes et undertryk i ubåden, og at hvis en ventil er lukket forkert, kan der komme udstødningsgasser ind i kabinen.

Sjette og syvende vidne var begge personer, der så ubåden, Peter Madsen og Kim Wall sejle forbi den 10. august.

Vidnerne, en kvinde og en mand på cirka 50 år, forklarede, at stemningen umiddelbart virkede god mellem Kim Wall og Peter Madsen.

Jens Møller Jensen, chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet

Ottende vidne var en mand mellem 30-40 år, som var med i den redningshelikopter, der ledte efter ubåden, efter den blev meldt savnet.

Vidnet talte med Peter Madsen. Vidnet forklarede, at Peter Madsen sad og tænkte sig om, mens han talte med ham. Peter Madsen forklarede ham, at den savnede person – Kim Wall - var sat af aftenen i forvejen. Vidnet bekræftede, at han har oplyst til politiet, at Peter Madsen virkede påvirket og trykket ved situationen.

Niende vidne var endnu en mand på mellem 35-45 år, som har kendt Peter Madsen siden 2002, og har hjulpet Madsen med at bygge en af de tre ubåde, Madsen står bag.

Også dette vidne fortalte om 'Crime Nights', hvor de talte om alt muligt. Vidnet vurderede, at han kendte Peter Madsen ganske godt, og at Madsen flere gange har været vred og opfarende, men aldrig voldelig.

Steen Lorck vidner i ubådssagen

Tiende og sidste vidne var en mand, som har været med til at bygge Nautilus og har sejlet den sammen med Peter Madsen mindst 30 gange.

Vidnet fortalte om nogle hylder, de to ville sætte op i ubåden. Men han kan ikke forstå, hvorfor saven, som måske skulle bruges til at lave disse hylder, og som angiveligt blev brugt til at partere Kim Wall, skulle være i ubåden. For det første skar de hylderne med en rundsav, og for det andet lavede de dem i Peter Madsens laboratorium, da der ikke var ret meget plads 'at bakse på' nede i ubåden.

Desuden kan vidnet, ligesom mange før ham, heller ikke genkende de rørstykker, som blev fundet sammen med Kim Walls ligdele. Samtidig giver han også en række andre vidner ret i, at der godt kunne skabes et undertryk i ubåden, som gjorde, at lugen ikke kunne åbnes.

