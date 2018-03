Genoplev tirsdagens retssag i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Den sjette dag i retssagen mod ubådskaptajnen Peter Madsen, det står tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall, er ovre.

Dagen bød på flere vidner, der bekræftede, at et undertryk i ubåden kunne gøre, at lågen ikke kunne åbnes udefra.

Vidnerne var dog over en bred kam også uforstående overfor, hvad rørstykker, som blev brugt til at tynge Kim Walls ligdele ned, spændestropper og en sav, som ifølge anklageren blev brugt til at partere Kim Wall, lavede i ubåden.

Desuden viste anklageren en lang række uhyggelige voldsvideoer, som er fundet på både Peter Madsens computer og telefon.

En række voldelige videoer blev vist i retten. Nogle blot for dommer, domsmænd, anklager og forsvarer, da de viste ægte halshugninger og afbrændinger af virkelige kvinder.

Andre videoer blev vist for hele salen, da det var animationsfilm, men indholdet var lige så foruroligende og ubehageligt og viste alt fra flåning af en animeret kvinde til hængning og spidning af et afhugget kvindehoved.

BTs reporter ved retssalen vurderer, at der i alt blev vist over ti forskellige film, som Peter Madsen havde set flere gange – både på sin telefon og på sin computer.

Anklager Jakob Buch-Jepsen har et omfattende antal voldspornofilm på sin liste. Han præsenterede dem alle ufortrødent og forklarede, hvad indholdet af dem var.

Filmene var meget voldsomme, og dommeren satte undervejs spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt at se dem alle sammen. Den officielle forklaring var, at de mindede meget om hinanden, og derfor var det ikke nødvendigt at se dem, men BTs reporter vurderer, at det lige så meget var fordi, videoerne var meget ubehagelige at se.

