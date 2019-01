Politiet ønsker kun at give ganske få oplysninger i sag om voldtægter, der fandt sted for op til 20 år siden.

En 52-årig mand fra Sjælland er blevet sigtet og varetægtsfængslet for flere voldtægter begået i Sønderjylland. Overgrebene ligger flere år tilbage i tiden.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden er torsdag klokken 10 blevet stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling ved Retten i Sønderborg.

Og det blev han.

Retten mente, at der var en begrundet mistanke om, at den 52-årige skulle have begået overgrebene. Derfor blev manden varetægtsfængslet i fire uger.

Manden nægter sig skyldig. Han har også valgt at kære fængslingen.

Ifølge sigtelsen har manden voldtaget og tvunget en kvinde til oralsex.

Der er tale om i alt fem forhold i perioden 1998-2005 på tre forskellige sønderjyske adresser. Det er den samme kvinde, der har været offer i alle tilfælde, skriver JydskeVestkysten, som var til stede i retten.

Kvinden er i et tilfælde blevet tvunget til at give den i dag 52-årige et blowjob, mens de fire andre forhold er voldtægter, lyder det i sigtelsen.

Overgrebene skulle blandt andet være sket i et kælderrum, skriver jv.dk.

I det ene tilfælde deltog en anden mand ud over den sigtede.

Da denne mand er på fri fod, begærede anklageren lukkede døre i grundlovsforhøret. Det blev imødekommet af dommeren.

Af den grund er det sparsomt med oplysninger om, hvilke beviser politiet har mod den sigtede.

Der er heller ingen forklaring på, hvorfor manden sigtes for voldtægt 13 år efter det ifølge sigtelsen sidste forhold.

Manden blev anholdt onsdag på Sjælland, hvor han bor.

/ritzau/