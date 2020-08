Det var et trist syn, der mødte zoo-direktør Hans Åge Hjeresen tirsdag morgen.

I løbet af natten havde ukendte gerningsmand nemlig brudt ind i Dansk Fugle Zoo i Nårup og stjålet seks sjældne papegøjer.

»Jeg kan se på vores overvågning, at de lander i en bil klokken 04.27, og så går de målrettet hen og smadrer overvågningskameraerne, inden enkelte af dem hopper ind over vores baglåge og låser de andre ind,« fortæller Hans Åge Hjeresen.

De fire maskerede gerningsmænd fortsatte efterfølgende gennem stedets fuglekøkken, ind i fuglehjemmet og direkte hen til buret, hvor arten rødhalede jaco'er holdt til.

Dem stjal de fem af samt en dobbelt gulhovedet amazone.

»De er gået målrettet efter de rødhalede jaco'er, og jeg er sikker på, at der tale om bestillingsarbejde. Rødhalede jaco'er er sjældne i naturen, og de er kommet på forskellige lister, så dem kan der godt være et marked for,« siger Hans Åge Hjeresen, der i første omgang har talt med Fyens.dk om indbruddet.

Han tilføjer, at de efter hans overbevisning er blevet kørt til udlandet, hvor de kan indbringe mellem 6.000 og 10.000 danske kroner stykket.

Alligevel opfordrer han til, at man ringer til politiet, hvis man bliver tilbudt de sjældne papegøjer her i Danmark.

Må aflive fugle

Desværre er det ikke kun de stjålne fugle, som Hans Åge Hjeresen kommer til at miste.

For nattens strabadser har medført, at en håndfuld af stedets andre fugle er blevet så stressede, at de formentlig må aflives.

»Det er ikke normalt, at de hænger med næbbet i trådnettet, basker med vingerne og fødderne. Så har de det ikke godt, så vi bliver formentlig nødt til at aflive nogle af dem,« siger han videre.

Hans Åge Hjeresen har anmeldt sagen til politiet, og han understreger over for B.T., at han har gode billeder af de ukendte gerningsmænd.

For selv om de tilsyneladende vidste, hvor overvågningskameraerne sad uden for fugle-zooen, så havde de overset kameraerne indenfor.

»Så vi har et par fine billeder af dem.«