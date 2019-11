Anklager krævede ubetinget fængsel i fire år. Minimumsstraffen var to år. Men byret gik endnu længere ned.

Dommer Kim Rasmussen i Nykøbing Falster har onsdag sammen med sine to domsmænd brugt en sjælden paragraf i straffeloven til at gå under en minimumsstraf i sag om besiddelse af sprængstoffer.

En 41-årig mand straffes med et års betinget fængsel for at have gemt over syv kilo sprængstof på et loft på Petersgaard gods. Den minimale straf for den forseelse er normalt to års ubetinget fængsel.

- Sagen har en helt særlig karakter, så der er grundlag for at bringe paragraf 83 i anvendelse og gå under den strafferamme, der foreskrevet, fortæller Kim Rasmussen efter dommen.

Ordene "Du skal ikke i fængsel" fik den 41-årige til at bryde ud i gråd, inden han fik samlet sig og forlod retssalen med sin forsvarsadvokat, Jakob Arrevad.

Dommen fik anklager Mariam Khalil til at gribe telefonen og aflyse en politipatrulje, som hun havde bestilt, i tilfælde af at hun havde fået sin vilje.

Hendes påstand var nemlig fængsel i fire år, og så ville hun have forlangt, at retten skulle varetægtsfængsle manden.

Men det blev ikke aktuelt. I stedet er det nu op til Statsadvokaten i København at afgøre, om sagen skal ankes til Østre Landsret.

Forsvarer Jakob Arrevad lod mellem linjerne forstå, at hans klient næppe vil anke.

- Jeg er sikker på, at han ikke har forstået meget af, hvad der er blevet sagt. Det skal jeg forklare ham nu. Og derfor af den grund tager vi betænkningstid, lød det efter dommen.

